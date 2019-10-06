Помпео не предоставил конгрессу документы по Украине для импичмента Трампа

Госсекретарь США Майк Помпео не подчинился требованию конгресса предоставить документы по Украине в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа. Ранее три комитета палаты представителей США запросили у Помпео документы, отказ от предоставления которых станет «свидетельством препятствия расследованию».

«Пока что он не соблюдает требования в рамках расследования», — заявил председатель комитета по международным делам палаты представителей США Элиот Энгел в интервью телеканалу CBS.

Представители Демократической партии отметили, что надеются на изменение ситуации: сейчас по этому вопросу ведутся переговоры, хотя срок предоставления документов истек еще в прошлую пятницу. Сам Помпео пообещал передать требуемые документы.

Напомним, демократы начали процедуру импичмента против Трампа в палате представителей, обвинив его в запросе помощи у иностранного государства для дискредитации политического противника на предстоящих президентских выборах 2020 года. Причиной стал телефонный разговор президента Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским, в ходе которого Трамп попросил расследовать обстоятельства увольнения экс-генпрокурора Украины Виктора Шокина, расследовавшего деятельность украинской энергетической компании Burisma Group и дело бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера.