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20:05   6 Октября 2019
Россия

Помпео не предоставил конгрессу документы по Украине для импичмента Трампа

Помпео не предоставил конгрессу документы по Украине для импичмента Трампа

Госсекретарь США Майк Помпео не подчинился требованию конгресса предоставить документы по Украине в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа. Ранее три комитета палаты представителей США запросили у Помпео документы, отказ от предоставления которых станет «свидетельством препятствия расследованию».

«Пока что он не соблюдает требования в рамках расследования», — заявил председатель комитета по международным делам палаты представителей США Элиот Энгел в интервью телеканалу CBS.

Представители Демократической партии отметили, что надеются на изменение ситуации: сейчас по этому вопросу ведутся переговоры, хотя срок предоставления документов истек еще в прошлую пятницу. Сам Помпео пообещал передать требуемые документы.

Помпео не предоставил конгрессу документы по Украине для импичмента Трампа

Напомним, демократы начали процедуру импичмента против Трампа в палате представителей, обвинив его в запросе помощи у иностранного государства для дискредитации политического противника на предстоящих президентских выборах 2020 года. Причиной стал телефонный разговор президента Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским, в ходе которого Трамп попросил расследовать обстоятельства увольнения экс-генпрокурора Украины Виктора Шокина, расследовавшего деятельность украинской энергетической компании Burisma Group и дело бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера.

Помпео не предоставил конгрессу документы по Украине для импичмента Трампа

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Автор: Тимофей Булочкин
#сша #политика #трамп #новости #общество #весь мир

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