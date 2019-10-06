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20:01   6 Октября 2019
Россия

Родственники Заворотнюк попросили перестать спекулировать на теме ее здоровья

Родственники Заворотнюк попросили перестать спекулировать на теме ее здоровья

Родственники Анастасии Заворотнюк попросили перестать спекулировать на теме здоровья актрисы. Об этом заявил ее концертный директор Стас Христов.

«Анастасия Заворотнюк и ее окружение просят прекратить спекуляции вокруг ее здоровья и призывают людей верить только той информации, которая появляется в официальных СМИ», — прокомментировал ситуацию Стас Христов для ТАСС.

По его словам, таково было решение самой актрисы и ее семьи, поэтому нужно отнестись к этому уважительно. Ранее один из друзей Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о ее смерти.

Родственники Заворотнюк попросили перестать спекулировать на теме ее здоровья

В воскресенье, 6 октября, в ряде Telegram-каналов появился скриншот переписки с якобы сотрудником клиники, где лечится Заворотнюк. В переписке указано, что актриса скончалась. Информация об онкологии у Анастасии Заворотнюк появилась в августе 2019 года, когда актриса перестала участвовать в съемках и выкладывать фотографии в соцсети.

Долгое время ситуацию не комментировали ее друзья и близкие, но потом с заявлением выступила дочь артистки Анна Заворотнюк, а также пиар-директор Марина Потапова. При этом диагноз официально так и не оглашается, но по неофициальным данным у Заворотнюк глиобластома головного мозга.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #общество #заворотнюк

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