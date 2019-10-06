Родственники Заворотнюк попросили перестать спекулировать на теме ее здоровья

Родственники Анастасии Заворотнюк попросили перестать спекулировать на теме здоровья актрисы. Об этом заявил ее концертный директор Стас Христов.

«Анастасия Заворотнюк и ее окружение просят прекратить спекуляции вокруг ее здоровья и призывают людей верить только той информации, которая появляется в официальных СМИ», — прокомментировал ситуацию Стас Христов для ТАСС.

По его словам, таково было решение самой актрисы и ее семьи, поэтому нужно отнестись к этому уважительно. Ранее один из друзей Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о ее смерти.

В воскресенье, 6 октября, в ряде Telegram-каналов появился скриншот переписки с якобы сотрудником клиники, где лечится Заворотнюк. В переписке указано, что актриса скончалась. Информация об онкологии у Анастасии Заворотнюк появилась в августе 2019 года, когда актриса перестала участвовать в съемках и выкладывать фотографии в соцсети.

Долгое время ситуацию не комментировали ее друзья и близкие, но потом с заявлением выступила дочь артистки Анна Заворотнюк, а также пиар-директор Марина Потапова. При этом диагноз официально так и не оглашается, но по неофициальным данным у Заворотнюк глиобластома головного мозга.