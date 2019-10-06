ФБР не стало комментировать ситуацию с допросом Юмашевой

Американское ФБР не стало комментировать ситуацию с допросом российского депутата Госдумы Инги Юмашевой. ТАСС обратилось за комментарием в пресс-службу ведомства, но там заявили, что комментариев у них нет.

Представитель ФБР ответил, что комментариев не будет.

Российское министерство иностранных дел выразило решительный протест Вашингтону в связи с допросом Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка. В МИД РФ случившееся назвали «очередной враждебной акцией США».

Инга Юмашева прилетела в Нью-Йорк для участия в форуме на тему улучшения отношений РФ и США. В аэропорту ее задержали сотрудники ФБР и увели на допрос, который шел более часа. После этого Юмашевой предложили пообщаться в неформальной обстановке в ресторане. Сама Инга Юмашева ситуацию не комментирует.

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин назвал случившееся циничной провокацией. Российский сенатор Франц Клинцевич заявил, что Вашингтон должен принести официальные извинения Инге Юмашевой. Глава фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич предложил российским властям придумать ответные меры на произошедшее.