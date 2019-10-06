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19:34   6 Октября 2019
Россия

Российские военные в Сирии провели гуманитарную акцию в провинции Даръа

Российские военные в Сирии провели гуманитарную акцию в провинции Даръа

Гуманитарная акция, организованная ВС РФ, прошла в сирийской провинции Даръа: граждане Сирии получили продукты питания и предметы первой необходимости. Гумпомощь прошла под руководством Центра по примирению враждующих сторон в населенном пункте Ибта к северу от столицы провинции.

Кроме продуктов питания и необходимых вещей, сирийцы могли получить квалифицированную помощь российских врачей. Всего было отдано 750 продовольственных наборов и несколько комплектов теплой одежды перед наступлением осенних холодов. В пресс-службе Минобороны РФ отметили, что за время пребывания в Сирии российские военные провели более 2,2 тысяч гуманитарных акций и раздали более 3,6 тысяч тонн гуманитарных грузов, передает Федеральное агентство новостей.

Российские военные в Сирии провели гуманитарную акцию в провинции Даръа

Напомним, в сентябре ВС РФ выдавали сирийским гражданам в качестве гумпомощи портфели, учебники, тетради и канцелярские принадлежности, необходимые детям в начале учебного года. 23 сентября сообщалось, что на северо-востоке Дамаска в районе Барза открылась восстановленная на собранные в РФ деньги школа для мальчиков.

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Автор: Тимофей Булочкин
#россия #сирия #политика #новости #весь мир #гуманитарная помощь

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