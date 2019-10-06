Константин Хабенский стал новым героем проекта ФАН о патриотах

Актер, режиссер и благотворитель Константин Хабенский стал новым героем проекта Федерального агентства новостей (ФАН) «Образы российского патриотизма».

В минувшем году Хабенский впервые выступил в кино в качестве режиссера, сняв фильм «Собибор» о восстании заключенных в лагере смерти в Польше в 1943 году. Он же исполнил и главную роль в картине, сыграл лейтенанта Красной армии Александра Печерского. По словам Константина Хабенского, ему хотелось показать как из узника концлагеря человек превращается в организатора восстания, но не ради власти, а принимая это решение под давлением случившихся обстоятельств. Режиссер уверен, что фильм получился патриотическим, потому что в нем затронуто много личного.

По словам Константина Хабенского, ему было важно снять не такое кино, где ходят «функции», а такое, чтобы оставлять в памяти после просмотра воспоминания и чувства.

«Я называю патриотическим фильм, если он направлен на созидание. Патриотический фильм — про людей, про человеков, который кому-то непременно напомнит либо себя, либо близкого», — говорит Хабенский.

Тема человечности является для режиссера одной из главных, но не только в творчестве. Практически все свои гонорары со съемок Хабенский отдает в фонды помощи. Благотворительностью он стал заниматься после трагической гибели супруги Анастасии 11 лет назад.

В 2008 году Хабенский учредил фонд помощи детям с заболеваниями головного мозга. Вот уже девятый год Константин Хабенский открывает студии творчества для детей в российских регионах.