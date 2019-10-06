Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Российские военные в Сирии провели гуманитарную акцию в провинции Даръа

Российские военные в Сирии провели гуманитарную акцию в провинции Даръа

 Константин Хабенский стал новым героем проекта ФАН о патриотах

Константин Хабенский стал новым героем проекта ФАН о патриотах
Корреспонденты «Известий» попали под обстрел ВС Украины в Донбассе

Корреспонденты «Известий» попали под обстрел ВС Украины в Донбассе

 Опубликованы «расценки» за участие в вече против «формулы Штайнмайера» в Киеве

Опубликованы «расценки» за участие в вече против «формулы Штайнмайера» в Киеве
ФБР не стало комментировать ситуацию с допросом Юмашевой

ФБР не стало комментировать ситуацию с допросом Юмашевой

 КНДР отказалась от переговоров с США, пока Вашингтон не поменяет политику

КНДР отказалась от переговоров с США, пока Вашингтон не поменяет политику
Российские военные в Сирии провели гуманитарную акцию в провинции Даръа

Российские военные в Сирии провели гуманитарную акцию в провинции Даръа

 Константин Хабенский стал новым героем проекта ФАН о патриотах

Константин Хабенский стал новым героем проекта ФАН о патриотах
Корреспонденты «Известий» попали под обстрел ВС Украины в Донбассе

Корреспонденты «Известий» попали под обстрел ВС Украины в Донбассе

 Опубликованы «расценки» за участие в вече против «формулы Штайнмайера» в Киеве

Опубликованы «расценки» за участие в вече против «формулы Штайнмайера» в Киеве
ФБР не стало комментировать ситуацию с допросом Юмашевой

ФБР не стало комментировать ситуацию с допросом Юмашевой

 КНДР отказалась от переговоров с США, пока Вашингтон не поменяет политику

КНДР отказалась от переговоров с США, пока Вашингтон не поменяет политику
19:14   6 Октября 2019
Россия

Друг Заворотнюк заявил, что актриса жива

Друг Заворотнюк заявил, что актриса жива

Пожелавший сохранить анонимность друг актрисы Анастасии Заворотнюк опроверг информацию о смерти артистки, распространившуюся в Сети.

Приятель Завортнюк признался, что его просили не разглашать информацию о состоянии здоровья актрисы, но выразил недоумение в связи с сообщениями о кончине артистки якобы 5 октября.

«Она жива! На этом все», – передает слова друга актрисы «Комсомольская правда».

Ранее дочь Заворотнюк Анна сделала заявление в Instagram, попросив прекратить сплетничать и писать вымышленные сенсации о здоровье матери. 29 сентября женщина, представившаяся уволенной сотрудницей больницы, где в настоящее время находится актриса, сообщила о готовности продать российским СМИ фото и видео, на которых запечатлена больная Заворотнюк.

Друг Заворотнюк заявил, что актриса жива

Напомним, в августе СМИ сообщили, что у актрисы Заворотнюк обнаружена глиобластома — неоперабельная опухоль головного мозга. Информацию об этом не подтвердили ни родственники, ни друзья артистки, но директору Заворотнюк запретили комментировать ситуацию. Спустя время от представителей актрисы все же появилась первая официальная информация. Ранее актер Сергей Жигунов коротко прокомментировал слухи о болезни Заворотнюк, с которой снимался в одном сериале и находился в романтических отношениях несколько лет.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Тимофей Булочкин
#россия #новости #общество #заворотнюк

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...