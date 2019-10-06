Друг Заворотнюк заявил, что актриса жива

Пожелавший сохранить анонимность друг актрисы Анастасии Заворотнюк опроверг информацию о смерти артистки, распространившуюся в Сети.

Приятель Завортнюк признался, что его просили не разглашать информацию о состоянии здоровья актрисы, но выразил недоумение в связи с сообщениями о кончине артистки якобы 5 октября.

«Она жива! На этом все», – передает слова друга актрисы «Комсомольская правда».

Ранее дочь Заворотнюк Анна сделала заявление в Instagram, попросив прекратить сплетничать и писать вымышленные сенсации о здоровье матери. 29 сентября женщина, представившаяся уволенной сотрудницей больницы, где в настоящее время находится актриса, сообщила о готовности продать российским СМИ фото и видео, на которых запечатлена больная Заворотнюк.

Напомним, в августе СМИ сообщили, что у актрисы Заворотнюк обнаружена глиобластома — неоперабельная опухоль головного мозга. Информацию об этом не подтвердили ни родственники, ни друзья артистки, но директору Заворотнюк запретили комментировать ситуацию. Спустя время от представителей актрисы все же появилась первая официальная информация. Ранее актер Сергей Жигунов коротко прокомментировал слухи о болезни Заворотнюк, с которой снимался в одном сериале и находился в романтических отношениях несколько лет.