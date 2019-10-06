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18:43   6 Октября 2019
Россия

Путин побывал в сибирской тайге накануне дня рождения, рассказал Песков

Путин побывал в сибирской тайге накануне дня рождения, рассказал Песков

Президент России Владимир Путин побывал в сибирской тайге накануне дня рождения. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам Пескова, несколько дней назад российский президент наслаждался осенней природой в тайге Сибири. Где именно побывал Владимир Путин и в какой день, Песков не рассказал, уточнив, что фотографии и видеозаписи с поездки президента появятся в сети сегодня в полночь.

Путин побывал в сибирской тайге накануне дня рождения, рассказал Песков

Ранее Дмитрий Песков рассказал, что свой день рождения Владимир Путин проведет с родными и близкими на природе. Российский лидер в понедельник, 7 октября, отмечает свой день рождения, ему исполняется 67 лет.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #путин #песков #политика

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