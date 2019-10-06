Корреспонденты «Известий» попали под обстрел ВС Украины в Донбассе

Съемочная группа МИЦ «Известия» была обстреляна вооруженными формированиями Украины в поселке Коминтерново в самопровозглашенной Донецкой народной республике.

Об инциденте стало известно в воскресенье. Съемочная группа, сопровождаемая народной полицией ДНР, отправилась в поселок Коминтерново снимать последствия ночного обстрела на линии разграничения. В процессе съемок журналисты попали под новый обстрел.

«Сегодня в Коминтерново во время фиксации последствий вчерашнего обстрела со стороны вооруженных формирований Украины съемочная группа «Известий» попала под обстрел. Никто не пострадал», — сообщил представитель Народной милиции ДНР РИА Новостям.

«Известия» написали, что корреспонденты собирались покинуть поселок в 15.30 по мск, но попали под обстрел. По словам одного из журналистов, украинские военные начали обстреливать центральную улицу поселка из БМП-2. «В момент обстрелов мы находились вблизи дороги, сразу начали искать укрытие», — заявил корреспондент, просидевший с оператором в подвале два часа.

Напомним, 9 октября в Донбассе ожидается начало зеркального процесса по отводу войск и техники в участках разведения, а также устранение обнаруженных ОБСЕ нарушений. После запуска сигнальных ракет и синхронного отвода войск в среду начнется демонтаж «фортов» и разминирование. Такое решение было принято после согласования «формулы Штайнмайера» всеми сторонами конфликта: согласно формуле, Киев должен обеспечить непризнанным республикам на востоке страны особый статус.