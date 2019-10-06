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18:23   6 Октября 2019
Россия

Малькевич предложил ответные меры для США после допроса депутата Юмашевой

Малькевич предложил ответные меры для США после допроса депутата Юмашевой

Председатель Комиссии ОП РФ по СМИ Александр Малькевич предложил российским властям продумать симметричные действия в ответ на незаконный допрос сотрудником ФБР российского депутата Инги Юмашевой.

Об этом глава Фонда защиты национальных ценностей Малькевич сообщил в своем Telegram-канале, отметив, что год назад его самого в аэропорту Вашингтона допрашивали 19 сотрудников ФБР, а позже Минфин США внес журналиста в санкционный список.

«Возможно, было бы неплохо опубликовать список 5–10 американцев, находящихся у нас в качестве представителей НКО, дипломатических ведомств или журналистов, к которым есть обоснованные вопросы по вмешательству в нашу политическую жизнь и (как минимум) провести с ними «разъяснительные беседы». Чем мы хуже?», — предложил Малькевич.

Журналист поделился мнением, что депутатам Госдумы, членам Совета Федерации и всем представителям Федерального Собрания России стоит задуматься, стоит ли вообще участвовать в мероприятиях, проходящих на территории США. «Как оказалось, дипломатические паспорта и какой-никакой иммунитет американцев не останавливают», — резюмировал Малькевич.

Малькевич предложил ответные меры для США после допроса депутата Юмашевой

Ранее российский посол в США Анатолий Антонов сообщил, что депутат Юмашева была приглашена на международный форум «Диалог Форт Росс» и получила для этого визу в американском посольстве. По прибытию в американский аэропорт парламентария отвели в отдельную комнату, где представившийся сотрудником ФБР человек в течение часа задавал ей «неприемлемые и неясные» вопросы, а позже и вовсе предложил продолжить беседу в неформальной обстановке в кафе. Российский МИД выразил ноту протеста в связи с инцидентом, а спикер Госдумы Вячеслав Володин оценил произошедшее как «циничную провокацию».

Малькевич предложил ответные меры для США после допроса депутата Юмашевой

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Автор: Тимофей Булочкин
#россия #сша #политика #общество #весь мир #юмашева #малькевич

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