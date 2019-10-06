Малькевич предложил ответные меры для США после допроса депутата Юмашевой

Председатель Комиссии ОП РФ по СМИ Александр Малькевич предложил российским властям продумать симметричные действия в ответ на незаконный допрос сотрудником ФБР российского депутата Инги Юмашевой.

Об этом глава Фонда защиты национальных ценностей Малькевич сообщил в своем Telegram-канале, отметив, что год назад его самого в аэропорту Вашингтона допрашивали 19 сотрудников ФБР, а позже Минфин США внес журналиста в санкционный список.

«Возможно, было бы неплохо опубликовать список 5–10 американцев, находящихся у нас в качестве представителей НКО, дипломатических ведомств или журналистов, к которым есть обоснованные вопросы по вмешательству в нашу политическую жизнь и (как минимум) провести с ними «разъяснительные беседы». Чем мы хуже?», — предложил Малькевич.

Журналист поделился мнением, что депутатам Госдумы, членам Совета Федерации и всем представителям Федерального Собрания России стоит задуматься, стоит ли вообще участвовать в мероприятиях, проходящих на территории США. «Как оказалось, дипломатические паспорта и какой-никакой иммунитет американцев не останавливают», — резюмировал Малькевич.

Ранее российский посол в США Анатолий Антонов сообщил, что депутат Юмашева была приглашена на международный форум «Диалог Форт Росс» и получила для этого визу в американском посольстве. По прибытию в американский аэропорт парламентария отвели в отдельную комнату, где представившийся сотрудником ФБР человек в течение часа задавал ей «неприемлемые и неясные» вопросы, а позже и вовсе предложил продолжить беседу в неформальной обстановке в кафе. Российский МИД выразил ноту протеста в связи с инцидентом, а спикер Госдумы Вячеслав Володин оценил произошедшее как «циничную провокацию».