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18:02   6 Октября 2019
Ближнее зарубежье

Опубликованы «расценки» за участие в вече против «формулы Штайнмайера» в Киеве

Опубликованы «расценки» за участие в вече против «формулы Штайнмайера» в Киеве

Опубликованы «расценки» за участие в вече против «формулы Штайнмайера» в Киеве. Скриншоты на своей странице в Facebook опубликовал глава офиса президента Украины Андрей Богдан.

Как указано на скриншотах, всем участникам митинга под названием «Остановим капитуляцию» предлагается оплата в сто гривен (четыре доллара). Ровно столько стоит один час участия в акции. Кроме того, на скриншотах есть описание того, как нужно себя вести с журналистами. Какая именно организация ведет оплату, не указывается, ее надпись замазана.

«Скоро кто-то очень перепуганный все украденное отдаст народу», — так Андрей Богдан прокомментировал свой пост.

Участники акций заявили, что после такой публикации будут требовать отставки Богдана с поста главы администрации украинского президента.

Ранее стало известно, что митинги против принятия «формулы Штайнмайера» проходят уже в двух десятках украинских городов. Самая массовая акция проходит в Киеве: в украинской столице насчитали более трех тысяч жителей.

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Автор: Ольга Воскресенская
#украина #политика #формула штайнмайера

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