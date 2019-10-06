Вице-спикер Совфеда Евгений Бушмин скончался в возрасте 61 года

Умер вице-спикер Совфеда Евгений Бушмин. Об этом сообщил спикер Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко, пишет ТАСС.

Известно, что Евгений Бушмин в минувшую пятницу, 4 октября, отметил свой 61-й день рождения. Он умер после продолжительной болезни.

Напомним, в воскресенье, 6 октября, стало известно о смерти актрисы театра и кино Марины Куклиной, ей было 33 года, она несколько лет страдала от онкологического заболевания.