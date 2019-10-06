Премьер Италии Конте призвал восстановить G8 с участием России

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте поддержал инициативу американского президента Дональда Трампа по возвращению России в состав «Большой семерки». Об этом итальянский политик сообщил в интервью изданию The Washington Post.

По мнению Конте, присутствие РФ в составе G7 смогло бы увеличить шансы на решение наиболее серьезных кризисов на международной арене.

«Это правда. Я поддержал эту инициативу, потому что мне казалось, что если бы Россия и ее президент Владимир Путин могли сидеть за одним столом с нами, то у нас было бы больше шансов урегулировать наиболее серьезные геополитические кризисы во всем мире», — заявил Конте.

Напомним, во время последнего августовского саммита «семерки» во французском Биаррице Трамп заявил, что может пригласить президента РФ Владимира Путина на следующее заседание G7 в 2020 году. Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщал, что возвращение в G7 «не является самоцелью» для России, а Москва не отказалась ни от каких форматов общения со странами-участницами «семерки», но навязывать свое присутствие не собирается.