Эксперт посоветовал россиянам укреплять иммунитет, чтобы выжить в условиях мировой эпидемии

Инструктор по выживанию и ведущий проекта «Выжить в лесу» Алексей Седой ознакомился с материалом портала Science Alert, в котором в случае пандемии людям советуют переждать апокалипсис в Австралии, Новой Зеландии и Исландии, но не в России. О том, как следует вести себя россиянам во время биогенной катастрофы, Седой рассказал «Политике Сегодня».

«Хотите честный и объективный ответ? Выберите себе место покрасивее: с видом на что вы бы хотели умереть, — ответил Седой. — Давайте включим знания по медицине. У вируса скрытая фаза может достигать до 14 суток. Проблема в том, что люди могут просто не знать, что они инфицированы».

Вирус чаще всего передается воздушно-капельным путем. Так, человек, который даже не подозревает, что он заражен, может быть опасным разносчиком инфекции и заражать других в местах, где бывает людно: в офисе, в метро, в общественном транспорте. Для этого достаточно чихнуть или покашлять — инфекция мгновенно через дыхательные пути захватит организм.

«Можно просто посмотреть на примере распространения гриппа. Когда практически в один момент заболевает большое количество человек. В Москве у нас каждый раз создается ситуация близкая к эпидемии. Поэтому если хотите добраться до Австралии, тогда делайте это сейчас», — добавил Седой.

Во время мировой эпидемии все страны введут карантин, поэтому перебраться с одного материка на другой будет проблематично. Время, которое необходимо провести на карантине переселенцу, составит около месяца, предполагает Седой.

«При этом не забывайте, что это совершенно другие климатические условия. Организм будет ослабляться, если у вас есть какой-то минимальный вирус в организме, значит, он будет активно развиваться», — считает инструктор.

Но надежда на выживание у россиян есть. Необходимо укреплять иммунитет и держаться подальше от тех, кто часто бывает заграницей, считает специалист по выживанию.

«Активно отслеживайте новости, смотрите, что происходит в мире. Укрепляйте иммунитет, старайтесь подальше держаться от тех людей, которые часто бывают заграницей. И при этом почаще выбирайтесь на природу без употребления алкоголя», — советует Седой.

Резюмируя, инструктор отметил, что самый простой вариант укрепления здоровья для россиян — перебираться жить загород.