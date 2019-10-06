Военные Украины извинились за то, что «не сдохли» в гражданской войне 

Украинские военнослужащие в ответ на инициативу депутата от фракции «Слуга народа» Галины Третьяковой устроили в Facebook флешмоб с хештегом #Извините_что_мы_не_сдохли.

Ранее глава парламентского Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Третьякова заявила, что не все участники гражданской войны в Донбассе достойны статуса участника боевых действий с соответствующими выплатами и льготами. По ее словам, такие субсидии надо предоставлять только тем, кто «что-то потерял на войне».

«Если это был контракт и человек сознательно шел на получение высокого денежного обеспечения, продавал свою наемную силу для того, чтобы защищать страну, это был его выбор», — пояснила парламентарий.

После такого заявление на страница военных в Facebook начали появляться публикации с саркастическим и ироничным содержанием, которые сопровождаются хештегом #Извините_что_мы_не_сдохли.

«В начале весны 2014 года с целью получения финансовой выгоды и наживы на средствах налогоплательщиков я добровольно продал свою наемную силу за высокую зарплату в размере трех тысяч гривен в месяц», — опубликовал Олег Король.

«В июне 2014 года ушел за «длинной гривней». Решил немного подзаработать деньжат, за государственный счет по миру поездить и свое материальное положение улучшить!» — отреагировал Анатолий Виногородский.

«За средства налогоплательщиков направился в пятизвездочной курорт Широкий Лан, что в степях Николаевщины, где под присмотром аниматоров и фитнес-тренеров с трехразовым питанием загорал на полигоне, принимал грязевые ванны и качал фигуру, таская снаряды. И все это вместе с проживанием в отдельных виллах-палатках на 30 наемников», — написал Василий Паламарчук.

Стоит отметить, что мнение интернет-пользователей на этот счет разделилось. Кто-то выступил за инициативу, напомнив, что некоторые люди пробыли на фронте всего несколько дней или целенаправленно шли убивать людей, чтобы за это еще и платили.

«Нужно очистить зерна от плевел и проверить», — призвала Оксана Гостинська.

Другие же поддержали военных.

Правительство Украины в 2014 году отдало приказ о военной операции против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Согласно информации ОНН, в гражданской войне погибло порядка 13 тысяч человек, среди них мирные жители и дети.