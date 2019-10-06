Ряд больниц России нуждается не в ремонте, а в модернизации, уверена Голикова

Ряд больниц России нуждается в модернизации, а не в ремонте, уверена зампред правительства РФ Татьяна Голикова. По ее словам, нет смысла вкладывать деньги в текущий ремонт, когда зданиям требуется глобальная модернизация.

В интервью программе «Москва. Кремль. Путин» Татьяна Голикова отметила, что некоторые здания в таком состоянии, что их не спасет капитальный ремонт. Проверка износа зданий медицинских учреждений завершится в конце месяца.

В интервью этой же телепрограмме глава Минздрава РФ Вероника Скворцова заявила, что сейчас главной задачей является системный разбор вопроса с зарплатами в здравоохранении. По ее словам, рекомендации тут не помогут, здесь нужно создавать общие требования и работать по ним детально.

Ранее министр здравоохранения России Вероника Скворцова отметила, что переход на новую систему зарплат медиков займет не менее двух лет.