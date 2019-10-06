Ряд больниц России нуждается не в ремонте, а в модернизации, уверена Голикова

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Премьер Италии Конте призвал восстановить G8 с участием России

Премьер Италии Конте призвал восстановить G8 с участием России

 Эксперт посоветовал россиянам укреплять иммунитет, чтобы выжить в условиях мировой эпидемии

Эксперт посоветовал россиянам укреплять иммунитет, чтобы выжить в условиях мировой эпидемии
Опубликованы «расценки» за участие в вече против «формулы Штайнмайера» в Киеве

Опубликованы «расценки» за участие в вече против «формулы Штайнмайера» в Киеве

 Военные Украины извинились за то, что «не сдохли» в гражданской войне

Военные Украины извинились за то, что «не сдохли» в гражданской войне
КНДР отказалась от переговоров с США, пока Вашингтон не поменяет политику

КНДР отказалась от переговоров с США, пока Вашингтон не поменяет политику

 Официальный представитель МИД Афганистана уволен за легкомысленные высказывания

Официальный представитель МИД Афганистана уволен за легкомысленные высказывания
Премьер Италии Конте призвал восстановить G8 с участием России

Премьер Италии Конте призвал восстановить G8 с участием России

 Эксперт посоветовал россиянам укреплять иммунитет, чтобы выжить в условиях мировой эпидемии

Эксперт посоветовал россиянам укреплять иммунитет, чтобы выжить в условиях мировой эпидемии
Опубликованы «расценки» за участие в вече против «формулы Штайнмайера» в Киеве

Опубликованы «расценки» за участие в вече против «формулы Штайнмайера» в Киеве

 Военные Украины извинились за то, что «не сдохли» в гражданской войне

Военные Украины извинились за то, что «не сдохли» в гражданской войне
КНДР отказалась от переговоров с США, пока Вашингтон не поменяет политику

КНДР отказалась от переговоров с США, пока Вашингтон не поменяет политику

 Официальный представитель МИД Афганистана уволен за легкомысленные высказывания

Официальный представитель МИД Афганистана уволен за легкомысленные высказывания
17:14   6 Октября 2019
Россия

Ряд больниц России нуждается не в ремонте, а в модернизации, уверена Голикова

Ряд больниц России нуждается не в ремонте, а в модернизации, уверена Голикова

Ряд больниц России нуждается в модернизации, а не в ремонте, уверена зампред правительства РФ Татьяна Голикова. По ее словам, нет смысла вкладывать деньги в текущий ремонт, когда зданиям требуется глобальная модернизация.

В интервью программе «Москва. Кремль. Путин» Татьяна Голикова отметила, что некоторые здания в таком состоянии, что их не спасет капитальный ремонт. Проверка износа зданий медицинских учреждений завершится в конце месяца.

В интервью этой же телепрограмме глава Минздрава РФ Вероника Скворцова заявила, что сейчас главной задачей является системный разбор вопроса с зарплатами в здравоохранении. По ее словам, рекомендации тут не помогут, здесь нужно создавать общие требования и работать по ним детально.

Ранее министр здравоохранения России Вероника Скворцова отметила, что переход на новую систему зарплат медиков займет не менее двух лет.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #общество #здравоохранение #скворцова #голикова

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...