Делегация РФ на встрече глав МИД стран ОБСЕ поднимет тему дискриминации

Россия поднимет проблему нетерпимости и дискриминации на встрече глав внешнеполитических ведомств стран ОБСЕ. Об этом рассказал член делегации Федерального собрания РФ в Парламентской ассамблее ОБСЕ, депутат Госдумы Николай Рыжак.

По словам депутата, российская делегация планирует поднять на заседании ООН 5-6 декабря в Братиславе тему дискриминации на религиозной и этнической почве.

«На фоне тревожной тенденции нарастания на пространствах ОБСЕ агрессии, нетерпимости, дискриминации на религиозной, этнической почве мы планируем поднять эти темы на СМИД ОБСЕ в Братиславе 5–6 декабря», — заявил Рыжак во время выступления на закрытии осенней сессии ПА ОБСЕ в Марракеше, цитирует ТАСС.

Рыжак напомнил, что в ходе июльского заседания ассамблеи в Люксембурге участники не поддержали предложенную российской делегацией резолюцию об осуждении героизации нацизма и неонацизма.

Напомним, в марте премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил в прямом эфире ВКонтакте, что в стране сохраняется дискриминация женщин. По его мнению, в РФ эта проблема стоит более остро, чем в ряде других стран: например, женщинам по-прежнему сложнее устроиться на работу и построить карьеру, нежели чем мужчинам. Глава Кабмина напомнил, что Конституция РФ четко закрепляет равные права мужчин и женщин.