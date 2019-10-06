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16:50   6 Октября 2019
Россия

Мужчина рухнул с крыши котельной в Петербурге, куда забрался ради селфи

Мужчина рухнул с крыши котельной в Петербурге, куда забрался ради селфи

Мужчина рухнул с крыши котельной в Санкт-Петербурге, куда забрался ради селфи. Как передает телеканал РЕН ТВ, пострадавшему 42 года.

Мужчина приехал к зданию заброшенной котельной, чтобы сделать селфи на высоте. Он забрался на трубу шестиэтажного здания, но в какой-то момент из-за неловкого движения упал с высоты и получил повреждения.

К счастью, на месте находились люди, которые увидели мужчину и вызвали неотложку. Сейчас пострадавший находится в реанимации, медики оценили его состояние как тяжелое.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #петербург #чп

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