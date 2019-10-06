Беглов рассказал о расширении метро Петербурга до 2024 года

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов опубликовал в социальной сети «ВКонтакте» пост, в котором рассказал о будущем петербургского метрополитена. Он напомнил, что на этой неделе были открыты новые станции Фрунзенского радиуса. Сейчас будет переход к следующему этапу в развитии транспортной инфраструктуры города.

«Обещал подробнее рассказать про ближайшие планы на 5 лет», — написал градоначальник.

На данный момент в работе находятся две станции Красносельско-Калининской линии (коричневая) — это «Путиловская», на которой будет переход на «Кировский завод», и «Юго-3ападная». За последней в будущем может появиться соединительная ветка с новым электродепо «Красносельское».

На Лахтинско-Правобережной (оранжевая) появятся остановки «Горный институт» и «Кудрово». По первой уже проходят строительно-монтажные работы, а по второй — предпроектные проработки.

Невско-Василеостровская линия (зеленая) пополнится «Туристской» и «Шуваловским проспектом», которые будут стоять за «Беговой». Переходная станция «Шуваловский проспект — 2» появится на Фрунзенско-Приморской линии (фиолетовая).

Также у «Балтийской», «Василеостровской» и «Театральной» появятся вторые вестибюли, чтобы разгрузить поток.