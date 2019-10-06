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16:29   6 Октября 2019
Весь мир

КНДР отказалась от переговоров с США, пока Вашингтон не поменяет политику

КНДР отказалась от переговоров с США, пока Вашингтон не поменяет политику

КНДР отказалась от переговоров с США, пока Вашингтон не поменяет политику в отношении Пхеньяна. Такое заявление выпустило министерство иностранных дел Северной Кореи.

По данным МИД КНДР, Пхеньян не намерен участвовать в переговорах с Вашингтоном, пока власти США не перестанут вести враждебную политику в отношении Северной Кореи. Также ведомство подвергло критике подход США к консультациям с делегацией Пхеньяна, которые прошли в Швеции.

Министерство сообщает, что американская делегация не подготовилась к переговорам, зато стала преследовать свои политические интересы для достижения целей США. МИД КНДР сообщает, что в ближайшее время нет смысла проводить переговоры с американской делегацией.

При этом северокорейское ведомство отмечает, что встреча с представителями США была конструктивной, а американская делегация выразила готовность вернуться к переговорам через две недели. Пхеньян на это предложение не отреагировал. В США при этом не признали переговоры о денуклеаризации с КНДР провальными.

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Автор: Ольга Воскресенская
#сша #кндр #политика #весь мир #денуклеаризация

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