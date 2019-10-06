Путина не интересует положение, в котором оказался Зеленский

Российскому лидеру Владимиру Путину не интересно положение, в котором находится его украинский коллега Владимир Зеленский. Об этом он пообщался с корреспондентом NBC News Киром Симмонсом в рамках Российской энергетической недели. Их разговор показали в программе «Москва. Путин. Кремль» 6 октября.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев указал, что Зеленский оказался между молотом и наковальней, когда пообещал американскому главе Дональду Трампу инициировать дело в отношении сына его главного соперника на предстоящих выборах Джо Байдена Хантера. Причем, молот — это демократическая партия Штатов, а наковальня — республиканцы.

Симмонс хотел узнать у Путина, что он думает о положении лидера Украины.

«Я не знаю, мне это неинтересно. Что об этом говорить. Вам следует спросить об этом его [Зеленского]», — ответил глава российского государства.

Напомним, что в сентябре Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора украинского и американского глав, который состоялся 25 июля. Причиной стали летние сообщения прессы о том, что Трамп просил у коллеги расследовать дело сына Байдена. Оказалось, что такая просьба действительно имела место. Помимо этого, он просил разобраться с увольнением бывшего генпрокурора Виктора Шокина, который изучал Burisma Group. В состав совета директоров компании входил сын кандидата на пост президента.

На фоне этого демократы (а Трамп является республиканцем) начали процедуру импичмента. Они обвиняют его в том, что он просит у иностранного государства помощи для вмешательство в избирательный процесс.