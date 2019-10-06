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16:14   6 Октября 2019
Россия

Путин заявил, что санкции против РФ приняли с целью давления на Трампа

Путин заявил, что санкции против РФ приняли с целью давления на Трампа

Президент России Владимир Путин в разговоре с американским журналистом телеканала NBC заявил, что антироссийские санкции, наложенные якобы за сговор РФ с Трампом, были предлогом для сдерживания России и давлением на действующего президента США.

Путин сообщил журналисту NBC, что те, кто принял решение о санкциях против России на основании мнимого «сговора», опровергнутого после расследования экс-спецпрокурором Робертом Мюллером, поступают максимально недальновидно.

«На основании предположения нашего сговора с Трампом были введены санкции. Потом Мюллер сказал, что сговора не было, но санкции остались. Значит, это был только предлог, чтобы нас сдерживать. И с другой стороны, чтобы оказывать давление на Трампа. Те, кто это делают, не смотрят даже на один шаг вперед!», — рассказал Путин во время беседы с американским корреспондентом, которая попала в эфир передачи «Москва. Кремль. Путин».

Путин заявил, что санкции против РФ приняли с целью давления на Трампа

Напомним, за два года расследования Мюллера «сговора» России с Трампом было потрачено свыше 30 миллионов долларов, но доказательств найдено не было. Изначально экс-спецпрокурор не хотел публиковать полный текст доклада о своем расследовании, но Сенат обязал его предоставить все данные, а минюст США обнародовал полную информацию.

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Автор: Тимофей Булочкин
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