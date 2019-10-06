Официальный представитель МИД Афганистана уволен за легкомысленные высказывания

Официального представителя МИД Афганистана Сабгатулла Ахмади отправили в отставку за легкомысленные высказывания. Сообщение об этом передает телеканал 1TV News.

В отставку официального представителя ведомства отправил президент страны Ашраф Гани. По официальной версии, Ахмади уволили за некие легкомысленные высказывания, которые он позволили себе недавно. При этом какие конкретно слова были им произнесены и какой темы они касались, пока не сообщается.

Местные СМИ предполагают, что поводом для отставки могли стать высказывания на тему президентских выборов в стране.