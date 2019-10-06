В Госдуме сочли американскую статью об опасности российских бомбардировщиков неадекватной

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин оценил статью американского журнала National Interest,в которой автор назвал наиболее опасные российские бомбардировщики. В список вошли Ту-95, Ту-22М, Ту-160 и перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА), который находится на стадии разработки.

Шерин объяснил, что эти самолеты вошли в этот список неспроста. Все бомбардировщики способны производить бомбардировку в том числе и ядерными бомбами дальнего действия. К тому же есть и сверхзвуковые модели.

«Я не вижу здесь чего-то пугающего. Потому что этим бомбардировщикам есть альтернатива. Это наши ядерные континентальные ракеты. <...> Бомбардировщики с подобными техническими характеристиками есть и у других стран. Здесь нельзя сказать, что РФ является каким-то исключением. Подобные бомбардировщики (техника подобного класса) есть в США, во Франции и в Великобритании», — говорит Шерин.

Депутат не видит проблематики в публикации американских журналистов, поскольку сейчас существуют куда более серьезные технологии нанесения удара. И, в первую очередь, это космические технологии.

«Обращать внимание на бомбардировщики при наличии континентальных, крылатых ракет, [означает] не совсем, по-моему, адекватно оценивать ситуацию», — резюмировал Шерин.

Ту-95, обладая большой полезной нагрузкой, имеет и обширный радиус действия. Модернизация самолета версии 50-х годов прошлого века позволила сохранить эффективность, утверждается в материале National Interest. Бомбардировщик Ту-22М журналисты выделили из-за его управляемости при взлете и сбалансированных скоростных качеств. А Ту-160 является самым настоящим «хищником», как отметили в публикации. ПАК ДА, находящийся в стадии разработки, несомненно, будет самым смертоносным бомбардировщиком. Он станет «самолетом-невидимкой» следующего поколения и первым российским воздушным судном, никак не связанным с советскими разработками.