Губернатора Багдада отправили в отставку из-за беспорядков в городе

Губернатора Багдада Фаляха аль-Джазаири отправили в отставку из-за беспорядков в городе. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.

По данным СМИ, теперь власти принимают заявки на пост губернатора столицы Ирака от возможных кандидатов. прием заявок будет длиться пять дней. Решение об отставке Фаляха аль-Джазаири приняли единогласно все члены Совета провинции. При этом утро 6 октября стало одним из самых спокойных за последнее время, дети смогли пойти в школы, заработали государственные учреждения. В городе по-прежнему валяются обгоревшие покрышки и мусор, который бросали митингующие. Не менее 19 человек погибли в Багдаде накануне в ходе протестов. Полиции приходилось применять слезоточивый газ и стрелять по протестующим.

Местные жители выступают за улучшение жилищных условий и против коррупции в Ираке. Всего в ходе беспорядков в стране погибли более сотни человек.

Премьер-министр Ирака Адель Абд аль-Махди согласился на перестановки в кабинете министров страны на фоне проходящих массовых протестов.