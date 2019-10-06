Работники Ozon в Петербурге второй день бастуют, требуя сентябрьскую зарплату

Забастовка сотрудников интернет-магазина Ozon продолжается в Санкт-Петербурге второй день. В воскресной забастовке участвуют около 60 сотрудников — продолжили работу единицы, не оформленные в компании официально или зарегистрированные как ИП.

После начала забастовки в Ozon пообещали «проверить все расчеты, рассмотреть каждое обращение и оперативно устранить неточности, если они были, в ближайшие два рабочих дня» — такое заявление сделало руководство компании 6 октября. Пока ни один пункт по жалобам сотрудников не урегулирован, сообщил представитель инициативной группы сотрудников Ozon и активист Антон Черепов.

«Никаких конкретных решений пока не принято, ни один пункт не урегулирован, Идет речь о формировании коллективного спора и создании профсоюзной ячейки», — сообщил Черепов, цитирует его «Комсомольская правда».

В России магазином Ozon руководит компания «Интернет-решения». Руководство фирмы пообещало работникам решить десяток проблем, в числе которых не выплаченная за сентябрь зарплата, несправедливая компенсация топлива доставщикам (95-й бензин требуется компенсировать таким же, а не худшим), требование не выезжать на ошибочные адреса и не взыскивать с доставщиков деньги за отказ заказчика от товара. Также ряд пожеланий бастующих коснулся организации условий труда.

«Хотим выдвинуть свои требования руководству о том, чтобы нам выплатили зарплату в полном объеме, чтобы не было приоритета для сотрудников ИП по зонам загрузки, потому как компания всех принуждает к открытию ИП <…>. Вчера мы с коллегами объявили забастовку и просим поддержать нас в этом нелегком деле. Мы не приступим к выполнению трудовых обязанностей, пока наши требования не будут выполнены», — заявил сотрудник Ozon Роман в видеообращении бастующих работников.

Компания уведомила петербургских клиентов, что их заказы могут быть не доставлены вовремя и извинилась перед покупателями за неудобства, пообещав компенсацию за задержку.