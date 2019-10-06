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Путина не интересует положение, в котором оказался Зеленский

Путина не интересует положение, в котором оказался Зеленский

 Путин заявил, что санкции против РФ приняли с целью давления на Трампа

Путин заявил, что санкции против РФ приняли с целью давления на Трампа
Вече против «формулы Штайнмайера» проходит в более 20 городах Украины

Вече против «формулы Штайнмайера» проходит в более 20 городах Украины

 Украинские власти посетят Донбасс накануне разведения войск

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 Официальный представитель МИД Афганистана уволен за легкомысленные высказывания

Официальный представитель МИД Афганистана уволен за легкомысленные высказывания
15:10   6 Октября 2019
Россия

Опубликовано видео аварии с тремя грузовиками на трассе Москва-Петербург

Опубликовано видео аварии с тремя грузовиками на трассе Москва-Петербург

Опубликовано видео аварии с тремя грузовиками на трассе Москва-Петербург. ДТП случилось в минувшую среду, 2 октября, в Тверской области.

Водитель КАМАЗа остановил грузовик на обочине, так как подумал, что у автомобиля возникла проблема с одним из колес. Водитель другого КАМАЗа увидел его и решил помочь. В этот момент в один из грузовиков въехал третий тягач, водитель которого получил серьезные травмы. Мужчина находится в больнице в тяжелом состоянии.

Утром в воскресенье, 6 октября, в Нижегородской области в аварии пострадали 20 человек.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #авария #дтп #видео #чп

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