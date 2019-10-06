Опубликовано видео аварии с тремя грузовиками на трассе Москва-Петербург. ДТП случилось в минувшую среду, 2 октября, в Тверской области.

Водитель КАМАЗа остановил грузовик на обочине, так как подумал, что у автомобиля возникла проблема с одним из колес. Водитель другого КАМАЗа увидел его и решил помочь. В этот момент в один из грузовиков въехал третий тягач, водитель которого получил серьезные травмы. Мужчина находится в больнице в тяжелом состоянии.

Утром в воскресенье, 6 октября, в Нижегородской области в аварии пострадали 20 человек.