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Опубликовано видео аварии с тремя грузовиками на трассе Москва-Петербург

 Путин назвал причину создания сказки о «вмешательстве» России в выборы США

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Вече против «формулы Штайнмайера» проходит в более 20 городах Украины

Вече против «формулы Штайнмайера» проходит в более 20 городах Украины

 Украинские власти посетят Донбасс накануне разведения войск

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15:05   6 Октября 2019
Россия

Ушаков заявил о возможном проведении «нормандской встречи» в скором времени

Ушаков заявил о возможном проведении «нормандской встречи» в скором времени

Помощник российского президента Юрий Ушаков заявил об увеличении шансов на проведение в ближайшее время переговоров в нормандском формате. Об этом Ушаков рассказал в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

«Шансы на проведение в относительно ближайшем будущем саммита в нормандском формате, конечно, увеличиваются», — сообщил Ушаков, комментируя согласование Украиной «формулы Штайнмайера».

Напомним, 1 октября контактная группа по Донбассу согласовала «формулу Штайнмайера» на встрече в Минске, предполагающую предоставление особого статуса некоторым регионам на востоке Украины. Главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник сделали совместное заявление, в котором выразили намерение продолжать переговоры в Минске, чтобы в конечном итоге прийти к полному самоуправлению и самоопределению непризнанных Киевом ДНР и ЛНР.

Ушаков заявил о возможном проведении «нормандской встречи» в скором времени

9 октября в Донбассе начнется зеркальный процесс по отводу войск и техники в участках разведения, а также устранение обнаруженных ОБСЕ нарушений. После запуска сигнальных ракет и синхронного отвода войск в среду начнется демонтаж «фортов» и разминирование.

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Автор: Тимофей Булочкин
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