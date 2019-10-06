Ушаков заявил о возможном проведении «нормандской встречи» в скором времени

Помощник российского президента Юрий Ушаков заявил об увеличении шансов на проведение в ближайшее время переговоров в нормандском формате. Об этом Ушаков рассказал в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

«Шансы на проведение в относительно ближайшем будущем саммита в нормандском формате, конечно, увеличиваются», — сообщил Ушаков, комментируя согласование Украиной «формулы Штайнмайера».

Напомним, 1 октября контактная группа по Донбассу согласовала «формулу Штайнмайера» на встрече в Минске, предполагающую предоставление особого статуса некоторым регионам на востоке Украины. Главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник сделали совместное заявление, в котором выразили намерение продолжать переговоры в Минске, чтобы в конечном итоге прийти к полному самоуправлению и самоопределению непризнанных Киевом ДНР и ЛНР.

9 октября в Донбассе начнется зеркальный процесс по отводу войск и техники в участках разведения, а также устранение обнаруженных ОБСЕ нарушений. После запуска сигнальных ракет и синхронного отвода войск в среду начнется демонтаж «фортов» и разминирование.