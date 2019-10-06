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14:52   6 Октября 2019
Россия

Песков заявил об отсутствии конкретики о возможной встрече Путина и Трампа на полях АТЭС

Песков заявил об отсутствии конкретики о возможной встрече Путина и Трампа на полях АТЭС

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил об отсутствии конкретики по возможной встрече президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа на полях АТЭС. Песков напомнил, что саммит состоится в ноябре в Чили.

«Пока ничего конкретного на этот счет нет», — прокомментировал представитель Кремля.

Ранее президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества ему удастся встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином. Саммит состоится в Чили, он стартует 16 ноября и рассчитан на два дня.

Ранее СМИ обвинили американского президента Дональда Трампа в заискивании перед Владимиром Путиным во время их первой встречи.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #сша #путин #песков #политика #трамп

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