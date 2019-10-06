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15:23   6 Октября 2019
Россия

Милонов оправдал слова священника Дмитрия Смирнова об абортах и «народе-убийце»

Милонов оправдал слова священника Дмитрия Смирнова об абортах и «народе-убийце»

Депутат Госдумы Виталий Милонов, беседуя с «Политикой Сегодня», заявил, что аборт — это убийство ребенка и умерщвление с медицинской точки зрения.

«Природа аборта, безусловно, является умерщвлением. Хотим — не хотим, насколько это корректно — некорректно. Процедура аборта — это умерщвление. Общество привыкло не задумываться на эти темы», — поделился мнением Милонов.

Милонов оправдал слова священника Дмитрия Смирнова об абортах и «народе-убийце»

Поэтому слова Главы патриаршей комиссии по делам семьи протоиерея Димитрия (Смирнова), назвавший русский народ «народом-убийцей» из-за абортов, которые делают россиянки — прав.

«Священник не может сказать, что аборт — это не убийство. Аборт — это убийство. Это правда, даже если мы не хотим ее слушать. Возможно, как священник он не может осуждать никого — это другой вопрос», — говорит депутат.

Протоиерей Димитрий (Смирнов) в эфире телеканала «Союз» сказал, что женщины не должны делать аборт даже по медицинским показаниям. Священник уверяет, врачи хотят, чтобы роды прошли успешно, потому что, если с роженицей что-то произойдет, то виноватым будет медик. Поэтому, по мнению Смирнова, врачи манипулируют прекрасным полом и склоняют женщин делать аборт.

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Автор: Елизавета Антонова
#россия #милонов #общество #рпц #дмитрий смирнов

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