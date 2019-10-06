Вече против «формулы Штайнмайера» проходит в более 20 городах Украины

Противники «формулы Штайнмайера» по Донбассу вышли на улицы более 20 украинских городов, сообщают местные СМИ 6 октября.

Так, самое массовое вече проходит на киевском майдане Незалежности — здесь присутствуют порядка трех тысяч человек. Как отметили в пресс-службе правоохранительных органов, ситуация спокойная. На месте работают около 300 полицейских, в том числе и диалога, а также военнослужащих национальной гвардии.

В Харькове на собрание пришло свыше полутысячи людей. Протестующие потребовали от областного совета провести внеочередную сессию, на которой органы местного самоуправления должны выразить мнение насчет формулы.

В перечень городов, где проходит вече, также вошли Днепр, Кропивницкий, Львов, Мариуполь, Николаев, Одесса, Ровно, Тернополь, Херсон, Хмельницкий, Ужгород и другие населенные пункты.

1 октября контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе согласовала «формулу Штайнмайера». Согласно плану, в день проведения выборов в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках на Украине вступает в силу закон об особом статусе неподконтрольных территорий Донбасса. Также он будет работать на постоянной основе после отчета ОБСЕ о соответствии мероприятий стандартам организации.

Однако общественность не согласилась с решением. Так, по всей стране прошли акции протеста и было создано «Движение сопротивления капитуляции». Оно и организовало митинги 6 октября. Как отметили организаторы, эти вече носят предупредительный характер.