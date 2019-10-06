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14:32   6 Октября 2019
Россия

Организаторы конкурса «Лидеры России» расскажут СМИ о нововведениях нового сезона

Организаторы конкурса «Лидеры России» расскажут СМИ о нововведениях нового сезона

Организаторы конкурса «Лидеры России» расскажут СМИ о нововведениях нового сезона. Пресс-конференция состоится во вторник, 8 октября.

В пресс-конференции примут участие первый замглавы Администрации президента РФ Сергей Кириенко, помощник президента РФ Андрей Фурсенко, зампред правительства страны Татьяна Голикова, старший вице-президент Сбербанка Юлия Чупина, а также гендиректор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, его заместитель Александр Садовский и председатель экспертного совета конкурса Павел Безручко.

Наставники расскажут о новых специализированных направлениях конкурса, курировать которые будут выдающиеся люди России из сферы медицины, науки, финансов и технологий. Кроме того, представителям СМИ покажут новый формат тестов и улучшенный план для участников конкурса, который поможет пройти все этапы.

Конкурс «Лидеры России» направлен на развитие системы социальных лифтов в РФ. Проект помогает найти, развивать и поддерживать перспективных руководителей, которые обладают высоким уровнем лидерских качеств. Конкурс реализует автономная некоммерческая организация «Россия — страна возможностей», это делается по поручению президента РФ Владимира Путина.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #путин #общество #лидеры россии

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