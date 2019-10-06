Россияне все меньше интересуются работой в «Мулен Руж»

Директор по коммуникациям парижского кабаре «Мулен Руж» Жан-Люк Пео-Рико рассказал, как обстоят дела с россиянами в труппе. Он дал интервью РИА Новости 6 октября.

По его словам, артистов из России, да и вообще из Восточной Европы, с каждым годом становится все меньше. Эта тенденция наблюдается уже около 15 лет.

«Раньше их было много, а сейчас их почти нет», — отметил он.

Представитель кабаре указал, что прослушивания проводятся по всему миру, национальность никогда не играла особой роли. Сейчас в числе самых широко представленных национальностях находятся австралийцы, англичане и французы.

«Поскольку труппа обновляется на 20–25 процентов в год, понятно, что это соотношение меняется. Дважды в год — весной и осенью — приходят новые артисты», — поделился Пео-Рико.

Согласно данным пресс-службы «Красной мельницы», на данный момент на сцене выступают три представителя России и одна танцовщица из Казахстана. В целом, в труппе 60 женщин и 20 мужчин, все они выходцы из более чем десяти государств.

6 октября «Мулен Руж» отмечает 130-летие. Впервые двери знаменитого заведения открылись в 1889 году. Ежегодно его посещают порядка 600 тысяч людей, примерно половина которых — иностранцы. Всего зал вмещает 900 гостей.