Первый в России прототип квантового компьютера запустили в МИСиС

Вычислительное устройство на двух кубитах, созданное российскими учеными в Национальном исследовательском технологическом университете «МИСиС», стало первым в стране прототипом квантового компьютера.

Московский НИТУ «МИСиС» ведет разработку проекта с 2016 года в рамках исследования Фонда перспективных исследований. Квантовый компьютер использует для обработки данных квантовую механику: он отличается от обычного компьютера тем, что оперирует не битами (единица, способная принимать одно из двух значений), а кубитами, которые могут иметь оба значения одновременно. Скорость выполнения некоторых алгоритмов у такого устройства выше, чем у обычного компьютера, однако полноценный квантовый компьютер еще не сконструирован.

«Алгоритм Гровера на двух кубитах — это очень важный шаг на пути к созданию квантового компьютера. Мы не первые в мире, кто продемонстрировал его работу, но здесь идёт речь в первую очередь о технологическом достижении. Мы показали возможность реализации всех необходимых для логических операций для универсального квантового процессора: инициализации, однокубитных и двухкубитных операций и считывания, причём с удовлетворительным для небольших алгоритмов уровнем ошибок», — заявил инженер лаборатории «Сверхпроводящие метаматериалы» Илья Беседин, цитирует Regnum.

Напомним, в конце сентября сообщалось об успехах российских ученых в выращивании искусственного мяса, полученного из клеток мышцы теленка, помещенных в питательную среду.