Гидрометцентр еще не рекомендует автомобилистам «переобуваться»

Владельцам автомобилей еще рано менять резину на «зимнюю», заверил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в комментарии ТАСС 6 октября.

«Резину на колесах не нужно ассоциировать с дамской обувью: когда погода улучшилась — надо туфельки надеть, ухудшилась — сапожки. Все-таки шины один раз меняют», — сказал он.

«Переобувкой» надо озадачиться, когда дневная температура опустится ниже пяти градусов.

«Почему — потому что в основном автомобилисты едут днем, ночью мало кто. А вот ночные температуры сейчас около нулевой отметки», — сказал Вильфанд.

Причем нулевая температура продержится всего несколько ночей — до среды, после чего будет потепление. Научрук напомнил о физических свойствах резины, эластичность которой ухудшается при температурном воздействии. В следствии этого меняется и сцепление с дорогой.