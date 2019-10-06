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14:04   6 Октября 2019
Россия

Гидрометцентр еще не рекомендует автомобилистам «переобуваться»

Гидрометцентр еще не рекомендует автомобилистам «переобуваться»

Владельцам автомобилей еще рано менять резину на «зимнюю», заверил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в комментарии ТАСС 6 октября.

«Резину на колесах не нужно ассоциировать с дамской обувью: когда погода улучшилась — надо туфельки надеть, ухудшилась — сапожки. Все-таки шины один раз меняют», — сказал он.

«Переобувкой» надо озадачиться, когда дневная температура опустится ниже пяти градусов.

«Почему — потому что в основном автомобилисты едут днем, ночью мало кто. А вот ночные температуры сейчас около нулевой отметки», — сказал Вильфанд.

Гидрометцентр еще не рекомендует автомобилистам «переобуваться»

Причем нулевая температура продержится всего несколько ночей — до среды, после чего будет потепление. Научрук напомнил о физических свойствах резины, эластичность которой ухудшается при температурном воздействии. В следствии этого меняется и сцепление с дорогой.

«А если наоборот — представьте себе при высокой температуре, без снега, шипованная резина — это не трактор все-таки. Поэтому не стоит торопиться, нужно дождаться устойчивого снижения температуры», - подытожил собеседник агентства.

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Автор: Анна Манц
#машина #погода #гидрометцентр #резина

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