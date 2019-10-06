МИД РФ прокомментировал допрос депутата Госдумы Юмашевой в США

Министерство иностранных дел России прокомментировало допрос депутата Госдумы Инги Юмашевой представителями спецслужб США. По сообщению российского ведомства, инцидент является еще одной враждебной акцией против РФ.

В заявлении российского МИД указывается, что власти США либо не хотят нормализовать диалог с РФ, несмотря на свои заявления, либо не могут контролировать спецслужбы США, которые позволяют себе подобные действия. Министерство иностранных дел заявило решительный протест из-за ситуации с депутатом Госдумы РФ Ингой Юмашевой.

Кроме того, ведомство отмечает, что действия Соединенных Штатов имеют цель ухудшить и без того непростые отношения Москвы и Вашингтона. Также МИД РФ подчеркивает, что Юмашева прибыла в США на форум, который имеет цель укрепления взаимопонимания и сотрудничества между РФ и США. В российском министерстве ситуацию также назвали провокацией.

МИД РФ призвало власти США задуматься над тем, что может произойти после постоянного нагнетания напряженности в отношениях с РФ.

Депутата Госдумы России Ингу Юмашеву задержали сотрудники ФБР в аэропорту Нью-Йорка. Ее более часа допрашивали, а затем предложили продолжить общение в неформальной обстановке в одном из заведений. Допрос Юмашевой в США председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал циничной провокацией, а сенатор Герман Клинцевич призвал Вашингтон к официальным извинениям за случившееся.