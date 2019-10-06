Премьер Ирака согласился на перестановки в правительстве из-за протестов

Премьер-министр Ирака Адель Абд аль-Махди согласен на перестановки в кабинете министров страны на фоне проходящих массовых протестов. Об этом сообщает местный телеканал Al-Sumaria со ссылкой на источник.

Изменения в правительстве подразумевают в том числе создание Верховного суда с широкими полномочиями, специализирующегося на коррупционной проблеме. Новый орган займется повторным расследованием всех предыдущих дел о коррупции, представленных в Верховный судебный совет Ирака.

«Премьер-министр Адель Абд аль-Махди согласился приступить к плану, которым руководит ряд его помощников. План включает в себя широкие перестановки в правительстве», — сообщил источник.

Также план предусматривает создание социальной программы для борьбы с бедностью и безработицей, которая будет состоять из нескольких этапов.

Напомним, 1 октября в Багдаде и других городах Ирака начались массовые акции протестов с требованием обратить внимание на социальные проблемы населения, позже акции переросли в антиправительственные: демонстранты требовали отставки действующего кабинета министров, назначенного год назад. Для разгона акций службы безопасности применили огнестрельное оружие — 5 октября сообщалось о 65 погибших.

Чтобы остановить распространение призывов к протестам в соцсетях, иракские власти отключили в стране Интернет и ввели коменданский час. Ранее сообщалось, что митингующие подожгли офисы нескольких партий, в ответ охрана применила оружие.