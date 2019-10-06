Протоиерей Смирнов возмутился нежеланию прихожан учить церковнославянский язык

Глава патриаршей комиссии по делам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов призвал сперва обучаться церковнославянскому языку, и только потом английскому.

В программе «Беседы с батюшкой» религиозного телеканала «Спас» один из зрителей посетовал, что не понимает о чем говорит священник во время службы, так как она проводится на церковнославянском языке. Он поинтересовался, проводятся ли такие мероприятия на современном русском.

«Просто палец о палец человек не хочет ударить, а мы должны под него двухтысячелетний строй Церкви переиначивать», — возмутился протоиерей.

В таком случае, можно и иконы писать на «световых коробках», а вместо крестов ввести звездочки, чтобы было более понятно, саркастично заметил представитель РПЦ. По его мнению, церковнославянский язык, то есть базу русского, необходимо изучать с детства.

«А то ребеночек не успел родиться, уже английскому учат. Надо сначала церковнославянскому научить, потом, может быть, греческому, потому что мы от греков восприняли нашу веру, а это очень важно», — сказал Смирнов.

Кроме этого, священник посетовал на обилие англицизмов в современной речи россиян.