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13:39   6 Октября 2019
Россия

Два человека пострадали из-за ЧП с затонувшим катером в Хабаровске

Два человека пострадали из-за ЧП с затонувшим катером в Хабаровске

Два человека пострадали в Хабаровске из-за ЧП с затонувшим катером. По сообщению Дальневосточной транспортной прокуратуры, инцидент произошел в реке Амур возле одной из ремонтных баз.

По предварительным данным, катер врезался в другое транспортное средство. В результате удара он стал тонуть, пострадали два человека. Представители транспортной прокуратуры ведут проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося. О состоянии пострадавших не сообщается, но местные СМИ пишут, что травмы у людей не очень опасные, их жизням ничего не угрожает.

В конце сентября в Хабаровском крае тигр напал на охотников, погиб один человек.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #чп #хабаровск

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