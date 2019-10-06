Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Кадырова наградили за развитие парламентаризма в его день рождения

Кадырова наградили за развитие парламентаризма в его день рождения

 Протоиерей Смирнов уверен, что делающих аборт женщин нельзя называть христианами

Протоиерей Смирнов уверен, что делающих аборт женщин нельзя называть христианами
Украинские власти посетят Донбасс накануне разведения войск

Украинские власти посетят Донбасс накануне разведения войск

 Дом загорелся в селе Коминтерново в ДНР после обстрела ВСУ

Дом загорелся в селе Коминтерново в ДНР после обстрела ВСУ
Полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих в Гонконге

Полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих в Гонконге

 Страны Запада, Катар и Турция паразитируют в Ливии при помощи ПНС

Страны Запада, Катар и Турция паразитируют в Ливии при помощи ПНС
Кадырова наградили за развитие парламентаризма в его день рождения

Кадырова наградили за развитие парламентаризма в его день рождения

 Протоиерей Смирнов уверен, что делающих аборт женщин нельзя называть христианами

Протоиерей Смирнов уверен, что делающих аборт женщин нельзя называть христианами
Украинские власти посетят Донбасс накануне разведения войск

Украинские власти посетят Донбасс накануне разведения войск

 Дом загорелся в селе Коминтерново в ДНР после обстрела ВСУ

Дом загорелся в селе Коминтерново в ДНР после обстрела ВСУ
Полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих в Гонконге

Полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих в Гонконге

 Страны Запада, Катар и Турция паразитируют в Ливии при помощи ПНС

Страны Запада, Катар и Турция паразитируют в Ливии при помощи ПНС
13:29   6 Октября 2019
Россия

Кадырова наградили за развитие парламентаризма в его день рождения

Кадырова наградили за развитие парламентаризма в его день рождения

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров получил почетный знак Совета Федерации за заслуги в развитии парламентаризма, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Что примечательно, награждение состоялось 5 октября — в день рождения чеченского лидера, а также в День города в Грозном. Знак ему вручил глава комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.

«Позвольте мне выполнить почетное и очень ответственное поручение председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и огласить решение Совета Федерации, — попросил сенатор. — За большой вклад в государственное строительство и совершенствование законодательства Чеченской республики наградить почетным знаком СФ ФС России за заслуги в развитии парламентаризма главу Чеченской республики Кадырова Рамзана Ахматовича».

Стоит отметить, что глава Чечни имеет множество наград. Среди них, в частности, звание Героя России и высшая награда республики — орден имени Ахмата-Хаджи Кадырова.

Кадырова наградили за развитие парламентаризма в его день рождения

5 октября 2019 года чеченской столице — городу Грозный — исполнился 201 год. В событиях по случаю праздника участвовали зарубежные гости, полномочный представитель российского президента в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников, глава министерства по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев, главы городов и регионов России, а также думские парламентарии.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#кадыров #чечня #грозный #награда

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...