Кадырова наградили за развитие парламентаризма в его день рождения

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров получил почетный знак Совета Федерации за заслуги в развитии парламентаризма, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Что примечательно, награждение состоялось 5 октября — в день рождения чеченского лидера, а также в День города в Грозном. Знак ему вручил глава комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.

«Позвольте мне выполнить почетное и очень ответственное поручение председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и огласить решение Совета Федерации, — попросил сенатор. — За большой вклад в государственное строительство и совершенствование законодательства Чеченской республики наградить почетным знаком СФ ФС России за заслуги в развитии парламентаризма главу Чеченской республики Кадырова Рамзана Ахматовича».

Стоит отметить, что глава Чечни имеет множество наград. Среди них, в частности, звание Героя России и высшая награда республики — орден имени Ахмата-Хаджи Кадырова.

5 октября 2019 года чеченской столице — городу Грозный — исполнился 201 год. В событиях по случаю праздника участвовали зарубежные гости, полномочный представитель российского президента в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников, глава министерства по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев, главы городов и регионов России, а также думские парламентарии.