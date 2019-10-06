Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Кадырова наградили за развитие парламентаризма в его день рождения

Кадырова наградили за развитие парламентаризма в его день рождения

 Протоиерей Смирнов уверен, что делающих аборт женщин нельзя называть христианами

Протоиерей Смирнов уверен, что делающих аборт женщин нельзя называть христианами
Украинские власти посетят Донбасс накануне разведения войск

Украинские власти посетят Донбасс накануне разведения войск

 Дом загорелся в селе Коминтерново в ДНР после обстрела ВСУ

Дом загорелся в селе Коминтерново в ДНР после обстрела ВСУ
Полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих в Гонконге

Полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих в Гонконге

 Страны Запада, Катар и Турция паразитируют в Ливии при помощи ПНС

Страны Запада, Катар и Турция паразитируют в Ливии при помощи ПНС
Кадырова наградили за развитие парламентаризма в его день рождения

Кадырова наградили за развитие парламентаризма в его день рождения

 Протоиерей Смирнов уверен, что делающих аборт женщин нельзя называть христианами

Протоиерей Смирнов уверен, что делающих аборт женщин нельзя называть христианами
Украинские власти посетят Донбасс накануне разведения войск

Украинские власти посетят Донбасс накануне разведения войск

 Дом загорелся в селе Коминтерново в ДНР после обстрела ВСУ

Дом загорелся в селе Коминтерново в ДНР после обстрела ВСУ
Полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих в Гонконге

Полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих в Гонконге

 Страны Запада, Катар и Турция паразитируют в Ливии при помощи ПНС

Страны Запада, Катар и Турция паразитируют в Ливии при помощи ПНС
13:22   6 Октября 2019
Весь мир

Полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих в Гонконге

Полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих в Гонконге

Полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих в Гонконге. Участники митинга устроили беспорядки прямо возле полицейского участка.

В воскресенье, 6 октября, в Гонконге вновь проходят масштабные акции протеста против нового закона, который ввели в пятницу, 4 октября. Митингующим запретили носить на протестах маски и наносить краску на лица, чтобы их можно было узнать. Демонстранты оказались не готовы к такому решению местных властей и снова вышли на улицы Гонконга. Люди отказываются показывать свои лица в толпе, ведь это может грозить им серьезным штрафом в размере порядка трех тысяч долларов.

Участники протестов снова стали перекрывать дороги и угрожать безопасности. Местные власти советуют жителям и гостям города не выходить на улицу и не пользоваться общественным транспортом, чтобы избежать возможных травм. Чтобы успокоить митингующих, полиция применяет слезоточивый газ и водометы.

В начале этой недели стало известно, что в ходе одной из акций протеста в Гонконге пятиклассник получил огнестрельное ранение.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#чп #протесты #гонконг

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...