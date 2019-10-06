Полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих в Гонконге. Участники митинга устроили беспорядки прямо возле полицейского участка.

В воскресенье, 6 октября, в Гонконге вновь проходят масштабные акции протеста против нового закона, который ввели в пятницу, 4 октября. Митингующим запретили носить на протестах маски и наносить краску на лица, чтобы их можно было узнать. Демонстранты оказались не готовы к такому решению местных властей и снова вышли на улицы Гонконга. Люди отказываются показывать свои лица в толпе, ведь это может грозить им серьезным штрафом в размере порядка трех тысяч долларов.

Участники протестов снова стали перекрывать дороги и угрожать безопасности. Местные власти советуют жителям и гостям города не выходить на улицу и не пользоваться общественным транспортом, чтобы избежать возможных травм. Чтобы успокоить митингующих, полиция применяет слезоточивый газ и водометы.

В начале этой недели стало известно, что в ходе одной из акций протеста в Гонконге пятиклассник получил огнестрельное ранение.