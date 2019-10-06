Протоиерей Смирнов уверен, что делающих аборт женщин нельзя называть христианами

Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов назвал женщин, которые делают аборт, бессовестными. По его мнению, их нельзя считать христианами.

Во время передачи «Беседы с батюшкой» на православном телеканале «Союз» к нему обратилась женщина. Ей пришлось сделать аборт по медицинским показаниям, так как у нее варикоз. Как сообщили врачи, беременность при таком заболевании противопоказана. Телезрительница хотела узнать у священника, взяла ли она грех на душу, сделав аборт.

«Есть такие «христиане»: убивают собственных детей, а потом спрашивают – грех это или не грех. Они не только не христиане, у них и совести нет», — резко ответил представитель Русской православной церкви.

Протоиерей уверен, что количество абортов демонстрирует вымирание нации.