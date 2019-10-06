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13:13   6 Октября 2019
Россия

Протоиерей Смирнов уверен, что делающих аборт женщин нельзя называть христианами

Протоиерей Смирнов уверен, что делающих аборт женщин нельзя называть христианами

Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов назвал женщин, которые делают аборт, бессовестными. По его мнению, их нельзя считать христианами.

Во время передачи  «Беседы с батюшкой» на православном телеканале «Союз» к нему обратилась женщина. Ей пришлось сделать аборт по медицинским показаниям, так как у нее варикоз. Как сообщили врачи, беременность при таком заболевании противопоказана. Телезрительница хотела узнать у священника, взяла ли она грех на душу, сделав аборт.

Протоиерей Смирнов уверен, что делающих аборт женщин нельзя называть христианами

«Есть такие «христиане»: убивают собственных детей, а потом спрашивают – грех это или не грех. Они не только не христиане, у них и совести нет», — резко ответил представитель Русской православной церкви.

Протоиерей уверен, что количество абортов демонстрирует вымирание нации. 

«Когда придут к нам с юга мусульмане, с востока — азиаты и мы будем у них в подчинении, тогда узнаем, что такое варикоз», — подытожил он.

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Автор: Анна Манц
#религия #смирнов #рпц #аборт #протоиерей

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