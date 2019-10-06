Подросток убил пять человек на горнолыжном курорте Австрии. Трагедия произошла на курорте Китцбюэль, передает издание Kronen Zeitung, ссылаясь на заявление полиции.

Как сообщили правоохранители, молодой человек приревновал свою подругу к кому-то из знакомых, поэтому решил расправиться с ней и ее четырьмя родственниками. Свою вину подросток отрицать не стал, в полиции дал признательные показания. Сейчас он задержан в ожидании приговора суда.

В минувший четверг, 3 октября, стало известно об убийстве российской школьницы, с которой расправился мальчик из параллельного класса.