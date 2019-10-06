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Кадырова наградили за развитие парламентаризма в его день рождения

 Протоиерей Смирнов уверен, что делающих аборт женщин нельзя называть христианами

Протоиерей Смирнов уверен, что делающих аборт женщин нельзя называть христианами
Украинские власти посетят Донбасс накануне разведения войск

Украинские власти посетят Донбасс накануне разведения войск

 Дом загорелся в селе Коминтерново в ДНР после обстрела ВСУ

Дом загорелся в селе Коминтерново в ДНР после обстрела ВСУ
Полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих в Гонконге

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 Страны Запада, Катар и Турция паразитируют в Ливии при помощи ПНС

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12:57   6 Октября 2019
Весь мир

Подросток убил пять человек на горнолыжном курорте Австрии

Подросток убил пять человек на горнолыжном курорте Австрии

Подросток убил пять человек на горнолыжном курорте Австрии. Трагедия произошла на курорте Китцбюэль, передает издание Kronen Zeitung, ссылаясь на заявление полиции.

Как сообщили правоохранители, молодой человек приревновал свою подругу к кому-то из знакомых, поэтому решил расправиться с ней и ее четырьмя родственниками. Свою вину подросток отрицать не стал, в полиции дал признательные показания. Сейчас он задержан в ожидании приговора суда.

В минувший четверг, 3 октября, стало известно об убийстве российской школьницы, с которой расправился мальчик из параллельного класса.

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Автор: Ольга Воскресенская
#убийство #австрия #весь мир #криминальная хроника

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