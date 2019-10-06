Подросток убил пять человек на горнолыжном курорте Австрии
Подросток убил пять человек на горнолыжном курорте Австрии. Трагедия произошла на курорте Китцбюэль, передает издание Kronen Zeitung, ссылаясь на заявление полиции.
Как сообщили правоохранители, молодой человек приревновал свою подругу к кому-то из знакомых, поэтому решил расправиться с ней и ее четырьмя родственниками. Свою вину подросток отрицать не стал, в полиции дал признательные показания. Сейчас он задержан в ожидании приговора суда.
В минувший четверг, 3 октября, стало известно об убийстве российской школьницы, с которой расправился мальчик из параллельного класса.