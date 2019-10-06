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12:41   6 Октября 2019
Весь мир

Россия и Япония начнут сотрудничать в космической сфере

Россия и Япония начнут сотрудничать в космической сфере

Россия и Япония начнут сотрудничать в космической сфере. Об этом шла речь на Международном форуме науки и технологии, где провели встречу японский премьер Синдзо Абэ и российский вице-премьер Максим Акимов.

В ходе встречи стороны поговорили о сотрудничестве стран в некоторых сферах. В частности, Россия и Япония отметили прогресс отношений между государствами и выразили надежду на активное совместное развитие науки и технологий.

Как передает министерство иностранных дел Японии, Максим Акимов заявил, что встречи Синдзо Абэ и российского лидера Владимира Путина добавляют динамики в отношения между Россией и Японией. По словам вице-премьера РФ, Москва и дальше планирует расширять взаимодействие с Токио в сфере инноваций, энергетики и в других популярных и перспективных направлениях.

Ранее японский премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что мирный договор между Москвой и Токио приведет к расцвету возможностей.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #япония #политика #весь мир #синдзо абэ

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