Россия и Япония начнут сотрудничать в космической сфере. Об этом шла речь на Международном форуме науки и технологии, где провели встречу японский премьер Синдзо Абэ и российский вице-премьер Максим Акимов.

В ходе встречи стороны поговорили о сотрудничестве стран в некоторых сферах. В частности, Россия и Япония отметили прогресс отношений между государствами и выразили надежду на активное совместное развитие науки и технологий.

Как передает министерство иностранных дел Японии, Максим Акимов заявил, что встречи Синдзо Абэ и российского лидера Владимира Путина добавляют динамики в отношения между Россией и Японией. По словам вице-премьера РФ, Москва и дальше планирует расширять взаимодействие с Токио в сфере инноваций, энергетики и в других популярных и перспективных направлениях.

Ранее японский премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что мирный договор между Москвой и Токио приведет к расцвету возможностей.