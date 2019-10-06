Китайский журналист назвал преимущество российского танка «Армата»

Сотрудник китайского издания Sina назвал броню российского танка Т-14 «Армата» главным преимуществом перед американским M1 Abrams со схожими характеристиками. Он отметил, что при ее создании используется новый тип легированной стали — 44 °C-SV-W.

«При условии сохранения равных защитных характеристик толщина броневой пластины может быть уменьшена на 15 процентов, а масса уменьшена на несколько сотен килограммов», — объяснил журналист.

Напомним, что Т-14 впервые представили общественности в 2015 году на столичном Параде Победы. Боевой танк базируется на универсальной гусеничной платформе «Армата», а его башня необитаема. Стоимость одной машины может достигать 350 миллионов рублей.

Как сообщалось ранее, до 2020 года российское министерство обороны должно получить 2,3 тысячи танков этой модели. Более того, допускалось, что план могут расширить до 2025 года.

Ранее глава Минобороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что Китай стал главным стратегическим партнером России на международной арене. Он указывал, что работа глав России Владимира Путина и КНР Си Цзиньпина вывела отношения стран на новый уровень. Это же касается и оборонной отрасли.

Пекин и Москва регулярно проводят мероприятия по оперативной и боевой подготовкам, напомнил министр, успешно сотрудничают по оборонным линиям ШОС и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, а также налаживают связи между генеральными штабами и военными учебными заведениями.