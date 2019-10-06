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 Страны Запада, Катар и Турция паразитируют в Ливии при помощи ПНС

Страны Запада, Катар и Турция паразитируют в Ливии при помощи ПНС
13:11   6 Октября 2019
Весь мир

Страны Запада, Катар и Турция паразитируют в Ливии при помощи ПНС

Страны Запада, Катар и Турция паразитируют в Ливии при помощи ПНС

Режим «Правительства национального согласия» (ПНС) в Ливии, учрежденный когда-то силами ООН, чтобы покончить с хаосом «арабской весны», превратился в спонсора гражданской войны и беззакония в стране, сконцентрированного на нефтяных интересах соседних стран.

Федеральное агентство новостей сообщает, что после митингов 2017 года с требованиями роспуска ПНС стало ясно, чьи интересы представляет глава правительства Файез Саррадж, чьи силы осели в ключевом городе Ливии и столице страны — Триполи. Саррадж оказался ставленником запрещенного в РФ международного исламистского движения «Братьев-мусульман»* и был занят обеспечением бесперебойных поставок нефти в Турцию, Катар и страны Запада, пока ситуация в стране стремительно ухудшалась из-за коррупции и растущего количества террористических группировок.

Страны Запада, Катар и Турция паразитируют в Ливии при помощи ПНС

Напомним, после политического кризиса 2011 года в Ливии, когда был свергнут и убит лидер страны Муаммар Каддафи, в стране установилось двоевластие. Северо-запад страны контролируется ПНС во главе с Сарраджем, назначенным по инициативе Запада. Большая часть Ливии находится под контролем избранной народом Палаты представителей и Ливийской национальной армии (ЛНА) под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара.

Страны Запада, Катар и Турция паразитируют в Ливии при помощи ПНС

В 2019 году Саррадж практически потерял контроль над действующими от имени Триполи бандформированиями и мог лишь заниматься распределением внешней помощи — оружия и снаряжения, присланного из Турции. В то же время возглавляющий Ливийскую национальную армию фельдмаршал Хафтар пообещал «освободить Триполи и Сарраджа», ставших заложниками боевиков. Хафтар заявил, что будет продолжать военные операции в захваченном ПНС Триполи до тех пор, пока столица Ливии не будет освобождена от террористов.

Страны Запада, Катар и Турция паразитируют в Ливии при помощи ПНС

Бандформирования, спонсируемые ПНС, удерживают ключевые ливийские города – Триполи и Мисурату. Спецкорреспонденты Федерального агентства новостей после возвращения из Триполи сообщили, что на территории режима ПНС присутствуют боевики международных террористических организаций, прибывшие из Сирии.

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Автор: Тимофей Булочкин
#политика #ливия #новости #общество #весь мир #хафтар #пнс

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