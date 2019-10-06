Клинцевич призвал США официально извиниться перед Россией за допрос Юмашевой

Член оборонного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич прокомментировал допрос, который устроил сотрудник ФБР в отношении депутата Государственной думы Инги Юмашевой.

Напомним, что парламентарий отправилась на международный форум в Нью-Йорк по официальному приглашению. Американское посольство выдало ей визу. Однако по прилету в мегаполис ее задержали, а сотрудник ФБР час допрашивал ее. После этого он предложил Юмашевой продолжить общение в неформальной обстановке.

«Можно по-разному шутить, говоря о том, что представителям американских спецслужб настолько надоели их некрасивые и неопрятные женщины, что они решили хоть с одной красивой женщиной со знанием языка пообщаться. Но вряд ли эта тема прокатит, потому что тут уши торчат провокации», — отреагировал сенатор в беседе с «360».

Он напомнил, что депутат также возглавляет группу по взаимодействию парламентариев нижней палаты с американским конгрессом. Если бы аналогичная ситуация случилась с американским конгрессменом, за ней последовали бы «шум и вонь», а также взрыв информационного пространства. Общение россиянки и американца было ничем иным, как допрос с задержанием, подчеркнул Клинцевич.

«Ее отвели в отдельную комнату и с ней начали разговаривать, задавая непонятные и некорректные, даже провокационные вопросы», — объяснил собеседник агентства.

Вашингтон должен ответить за инцидент и принести официальные извинения не только потерпевшей, но и всей России, заявил сенатор.