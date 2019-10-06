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12:20   6 Октября 2019
Россия

Клинцевич призвал США официально извиниться перед Россией за допрос Юмашевой

Клинцевич призвал США официально извиниться перед Россией за допрос Юмашевой

Член оборонного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич прокомментировал допрос, который устроил сотрудник ФБР в отношении депутата Государственной думы Инги Юмашевой.

Напомним, что парламентарий отправилась на международный форум в Нью-Йорк по официальному приглашению. Американское посольство выдало ей визу. Однако по прилету в мегаполис ее задержали, а сотрудник ФБР час допрашивал ее. После этого он предложил Юмашевой продолжить общение в неформальной обстановке.

«Можно по-разному шутить, говоря о том, что представителям американских спецслужб настолько надоели их некрасивые и неопрятные женщины, что они решили хоть с одной красивой женщиной со знанием языка пообщаться. Но вряд ли эта тема прокатит, потому что тут уши торчат провокации», — отреагировал сенатор в беседе с «360».

Клинцевич призвал США официально извиниться перед Россией за допрос Юмашевой

Он напомнил, что депутат также возглавляет группу по взаимодействию парламентариев нижней палаты с американским конгрессом. Если бы аналогичная ситуация случилась с американским конгрессменом, за ней последовали бы «шум и вонь», а также взрыв информационного пространства. Общение россиянки и американца было ничем иным, как допрос с задержанием, подчеркнул Клинцевич.

«Ее отвели в отдельную комнату и с ней начали разговаривать, задавая непонятные и некорректные, даже провокационные вопросы», — объяснил собеседник агентства.

Вашингтон должен ответить за инцидент и принести официальные извинения не только потерпевшей, но и всей России, заявил сенатор.

«Это наша безопасность. Я давно говорил, господа, тогда мы тоже будем вести себя подобным образом и плевать на все эти вещи. С хамами и провокаторами по другому нельзя», — подытожил Клинцевич.

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Автор: Анна Манц
#клинцевич #юмашева

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