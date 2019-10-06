Свыше 1,2 тысячи сирийских беженцев вернулись на родину в САР

Более 1200 беженцев возвратились за прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий Ливии и Иордана. Об этом сообщается на сайте Минобороны РФ, в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.

За прошедшие 24 часа в страну возвратились 1211 граждан Сирии. Сообщается, что за сутки восстановлены пять жилых домов, пекарня, детский сад и электроподстанция. До этого инженерные подразделения сирийской армии разминировали 2,3 гектара территории и уничтожили 28 взрывоопасных предметов.

«За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1211 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска «Джейдет-Ябус», «Телль-Калах» — 406 человек (женщин — 122, детей — 207), из Иордании через пункт пропуска «Насиб» — 805 человек (женщин — 242, детей — 411)», — сказано в сообщении оборонного ведомства.

В субботу президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что операция по созданию зоны безопасности в Сирии для возвращения беженцев может начаться в ближайшие пару дней. В созданной Турцией зоне безопасности планируется построить заново и восстановить 140 деревень с населением в 5000 человек, а в «пилотных районах безопасности» расположить еще по 30 тысяч возвращенных в страну беженцев.