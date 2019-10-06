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Свыше 1,2 тысячи сирийских беженцев вернулись на родину в САР

 Израиль хочет договориться о ненападении с арабскими странами Персидского залива

Израиль хочет договориться о ненападении с арабскими странами Персидского залива
11:59   6 Октября 2019
Весь мир

Израиль хочет договориться о ненападении с арабскими странами Персидского залива

Израиль хочет договориться о ненападении с арабскими странами Персидского залива

Глава израильского министерства иностранных дел Исраэль Кац продвигает инициативу по заключению соглашений о ненападении с арабскими странами Персидского залива. Об этом он сообщил в Twitter 6 октября.

По его словам, в этом его поддерживают Соединенные Штаты. Помимо этого, дипломат представил идею коллегам из арабских стран и спецпредставителю США на международных переговорах  Джейсону Гринблатту на площадке ООН. Напомним, что Кац в конце сентября посетил сессию Генеральной ассамблеи организации в Нью-Йорке.

«Этот исторический шаг положит конец конфликту и позволит развивать сотрудничество в гражданской сфере до подписания мирных соглашений… Я буду продолжать работать над укреплением статуса Израиля в регионе и во всем мире», — добавил израильский министр.

Израиль установил дипломатические отношения только с двумя арабскими странами — Египет и Иордания.

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Автор: Анна Манц
#израиль #соглашение #персидский залив #арабские страны

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