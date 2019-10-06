Израиль хочет договориться о ненападении с арабскими странами Персидского залива

Глава израильского министерства иностранных дел Исраэль Кац продвигает инициативу по заключению соглашений о ненападении с арабскими странами Персидского залива. Об этом он сообщил в Twitter 6 октября.

По его словам, в этом его поддерживают Соединенные Штаты. Помимо этого, дипломат представил идею коллегам из арабских стран и спецпредставителю США на международных переговорах Джейсону Гринблатту на площадке ООН. Напомним, что Кац в конце сентября посетил сессию Генеральной ассамблеи организации в Нью-Йорке.

«Этот исторический шаг положит конец конфликту и позволит развивать сотрудничество в гражданской сфере до подписания мирных соглашений… Я буду продолжать работать над укреплением статуса Израиля в регионе и во всем мире», — добавил израильский министр.

לאחרונה אני מקדם, בגיבוי רה״מ, יוזמה מדינית לחתימת ״הסכמי אי לוחמה״ עם מדינות המפרץ הערביות. מהלך הסטורי, שישים קץ לסכסוך ויאפשר שת״פ אזרחי עד לחתימת הסכמי שלום. בביקורי באו״ם הצגתי את התוכנית לשרי חוץ ערביים ולשליח האמריקאי גרינבלט. אמשיך לפעול לחיזוק מעמד ישראל באזור ובעולם. pic.twitter.com/cNwl60igEN — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) October 6, 2019

Израиль установил дипломатические отношения только с двумя арабскими странами — Египет и Иордания.