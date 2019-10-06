Мартин Скорсезе не считает фильмы Marvel настоящим кино
Фильмы о супергероях, в частности производства Marvel Studios, — не кино, заявил американский режиссер Мартин Скорсезе в беседе с британским журналом Empire.
Он отметил, что пытался их смотреть, но это не имеет ничего общего с киноискусством, где «люди делятся с другими людьми своими эмоциональными и психологическими переживаниями». Именно поэтому он не знакомится с подобными произведениями.
«Честно говоря, учитывая даже то, насколько качественно они сделаны и как хорошо выполняют актеры свои задачи в поставленных условиях, самое лестное, что я могу о них сказать, — они похожи на парк развлечений», — добавил режисер.
На подобное заявление уже отреагировали представители киноиндустрии. Например, режиссер Джеймс Ганн, который снял для Marvel серию фильмов «Стражи Галактики», выразил сожаление. Он напомнил, что в 1980-х годах зрители ополчились на фильм Скорсезе «Последнее искушение Христа», даже не посмотрев его. Сейчас же кинодеятель поступает по аналогичному сценарию, уверен Ганн.
Martin Scorsese is one of my 5 favorite living filmmakers. I was outraged when people picketed The Last Temptation of Christ without having seen the film. I’m saddened that he’s now judging my films in the same way. https://t.co/hzHp8x4Aj8— James Gunn (@JamesGunn) October 4, 2019