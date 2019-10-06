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11:37   6 Октября 2019
Весь мир

Мартин Скорсезе не считает фильмы Marvel настоящим кино

Мартин Скорсезе не считает фильмы Marvel настоящим кино

Фильмы о супергероях, в частности производства Marvel Studios, — не кино, заявил американский режиссер Мартин Скорсезе в беседе с британским журналом Empire.

Он отметил, что пытался их смотреть, но это не имеет ничего общего с киноискусством, где «люди делятся с другими людьми своими эмоциональными и психологическими переживаниями». Именно поэтому он не знакомится с подобными произведениями.

«Честно говоря, учитывая даже то, насколько качественно они сделаны и как хорошо выполняют актеры свои задачи в поставленных условиях, самое лестное, что я могу о них сказать, — они похожи на парк развлечений», — добавил режисер.

Мартин Скорсезе не считает фильмы Marvel настоящим кино

На подобное заявление уже отреагировали представители киноиндустрии. Например, режиссер Джеймс Ганн, который снял для Marvel серию фильмов «Стражи Галактики», выразил сожаление. Он напомнил, что в 1980-х годах зрители ополчились на фильм Скорсезе «Последнее искушение Христа», даже не посмотрев его. Сейчас же кинодеятель поступает по аналогичному сценарию, уверен Ганн.

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Автор: Анна Манц
#фильм #кино #marvel #скорсезе #супергерои

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