Мартин Скорсезе не считает фильмы Marvel настоящим кино

Фильмы о супергероях, в частности производства Marvel Studios, — не кино, заявил американский режиссер Мартин Скорсезе в беседе с британским журналом Empire.

Он отметил, что пытался их смотреть, но это не имеет ничего общего с киноискусством, где «люди делятся с другими людьми своими эмоциональными и психологическими переживаниями». Именно поэтому он не знакомится с подобными произведениями.

На подобное заявление уже отреагировали представители киноиндустрии. Например, режиссер Джеймс Ганн, который снял для Marvel серию фильмов «Стражи Галактики», выразил сожаление. Он напомнил, что в 1980-х годах зрители ополчились на фильм Скорсезе «Последнее искушение Христа», даже не посмотрев его. Сейчас же кинодеятель поступает по аналогичному сценарию, уверен Ганн.

Martin Scorsese is one of my 5 favorite living filmmakers. I was outraged when people picketed The Last Temptation of Christ without having seen the film. I’m saddened that he’s now judging my films in the same way. https://t.co/hzHp8x4Aj8