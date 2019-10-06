Байден заявил, что Трамп пользуется властью в личных интересах

Экс-вице-президент США Джо Байден, планирующий участвовать в президентской гонке, назвал нынешнего главу страны Дональда Трампа «совершенно непригодным» для того, чтобы быть президентом. Об этом он заявил в статье, опубликованной в газете Washington Post.

Байден уверен, что Трамп «не понимает огромной ответственности», лежащей на нем, как на президенте Соединенных Штатов. «Он видит только власть, и то, как она может принести пользу только одному человеку: Дональду Трампу», — заявляет бывший вице-президент.

«Каждый день – по-видимому, каждые несколько часов — появляется все больше доказательств того, что президент Трамп злоупотребляет властью президента и совершенно непригоден для того, чтобы быть президентом. Он использует высший пост в стране для продвижения своих личных политических интересов вместо национальных интересов», — написал Байден в авторской статье.

Байден также заявил, что Трамп «клевещет на любого, в ком видит угрозу», а в частности на семью Байдена и самого экс-вице-президента, уверен он.

Напомним, ранее Трамп раскритиковал в своем Twitter сенатора от Республиканской партии Митта Ромни и назвал «напыщенным ослом» после того, как тот оценил его заявление о расследовании в отношении Байдена старшего и его сына Хантера как «политически мотивированное» и ошибочное.